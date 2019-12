L'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma: "Il mio stato d’animo sta vivendo un momento particolare. C’era rammarico e delusione per il risultato di domenica, ma già da martedì siamo ripartiti subito per quello che è il mio compito, con la voglia di continuare a lavorare per uscire da questa situazione. Spero che la reazione si veda domani sera. La squadra sta bene ed è compatta".



Sulla sua situazione: "Io e la dirigenza ci siamo messi in discussione, mantenendo le linee guida di questi sei anni, rimanendo compatti. Bisogna dare qualcosa di diverso, tirare fuori qualcosa in più. Starà a noi tirare fuori la grinta e la determinazione che servono per cambiare registro.