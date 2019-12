Leonardo Semplici, allenatore della Spal, a margine della festa del Figline ha parlato della stagione della sua squadra. Ecco quanto raccolto dal nostro inviato.



FIGLINE - "Sono partito da qui, ho vinto i campionati di eccellenza, poi la B. Rivedo tanta gente familiare. Contento della serata".



SPAL - "Percorso difficile, abbiamo sbagliato qualcosa. La nostra classifica non è consona alle aspettative. Ora la vittoria a Torino ci dà fiducia".



FIORENTINA - "Momenti particolari, infortuni importanti. Non voglio dare però parere inesatto. Auguro il meglio ai viola".



IACHINI - "Grosso in bocca al lupo. Ben venga se sarà lui l'allenatore"