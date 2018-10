Queste le parole di Leonardo Semplici, allenatore della Spal, a Sky Sport: "E' la sconfitta più dolorosa, abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra come la Sampdoria in casa loro. C'è rammarico per non aver portato a casa punti, a Firenze non siamo scesi in campo, oggi abbiamo fatto bene. Nel primo tempo volevano palleggiare e ci siamo presi qualche rischio. Nel secondo tempo, all'inizio, siamo stati remissivi, poi siamo usciti fuori. C'è rammarico davvero".