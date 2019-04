In un'intervista a Tuttosport, l'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha parlato di diversi giocatori, tra cui un uomo-mercato come Manuel Lazzari: "Se Lazzari partirà? Credo proprio di sì: è pronto per il salto di qualità. Ha compiuto un percorso eccezionale conquistando gradino dopo gradino e ha battuto ogni scetticismo".



Semplici ha speso qualche parola anche su Andrea Petagna, record-man assoluto di gol in una sola stagione di Serie A con la maglia della SPAL: "Petagna è stato bravo a scrollarsi di dosso certe negatività, figlie dell’aver lasciato un club prestigioso e in ascesa come l’Atlanta per un club impegnato nella salvezza. Il ds Vagnati e io abbiamo invece creduto in lui e abbiamo fatto in modo di metterlo più vicino alla porta. Ed è andata bene, per fortuna."