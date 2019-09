Il tecnico della Spal Leonardo Semplici parla in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Lecce: "Mi aspetto una reazione, una prestazione diversa e la voglia di fare una gara diversa da quella con il Sassuolo. Bisogna scendere in campo con una voglia importante. Avanti con lo stesso modulo, ma dovremo fare i conti con le diverse difficoltà che comporta giocare ogni tre giorni. Bisogna fare in modo che la squadra trovi i suoi equilibri, sarà una partita importantissima. Tomovic è uscito acciaccato, lo stiamo valutando e vedremo se dare spazio a chi ha giocato meno. Cosa non mi è piaciuto? L'atteggiamento del secondo tempo sicuramente, le partite mi piace giocarle e questo non l'abbiamo fatto. In certi momenti ci è venuta a mancare la voglia di reagire e ribaltare il risultato, dobbiamo trasferire ai ragazzi una mentalità migliore per crescere, dando fiducia per raggiungere l'obiettivo. Lecce? Fuori casa hanno fatto partite davvero importanti, come a Torino. Bisognerà stare molto attenti, hanno delle qualità molto importanti davanti e dietro difendono discretamente. Parliamo di una squadra molto organizzata, che verrà a Ferrara per giocare una delle partite più difficili da preparare. Dovremo dare quel qualcosa in più. Ci teniamo a riscattarci dopo il Sassuolo e vogliamo farlo davanti ai nostri tifosi, che ringrazio per il sostegno fantastico".