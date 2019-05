Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Napoli: "l voto alla stagione dei miei ragazzi è straordinario, salvarci con tre giornate d'anticipo è stato incredibile. Mi dispiace per oggi, avremmo meritato il pareggio e faccio quindi i complimenti alla mia SPAL. Meret? Gli auguro il meglio perché se lo merita".



SUL FUTURO - "Io personalmente mi incontrerò a fine stagione con la società e insieme decideremo il nostro futuro come abbiamo sempre fatto. Ho un contratto coi biancazzurri e ci vedremo al momento opportuno. È normale per un tecnico avere ambizione, tutti vogliamo sempre fare un salto in avanti, ma questo potrebbe arrivare anche con la SPAL. Un professionista pensa sempre a migliorarsi, che sia con la propria società o da un'altra parte"