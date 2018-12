Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Spal: "Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, il Milan era in buona condizione e i loro attaccanti hanno spostato gli equilibri come Suso che ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo avremmo meritato il pari, bravo Donnarumma a salvare il risultato. Spiace perché giocare con questa personalità a San Siro non è da tutti, uscirne con una sconfitta porta rammarico".



CAMBIO - "Come avevamo trovato l'assetto del secondo tempo andava benissimo, avevamo trovato anche il modo per fermare Suso. Con il 3-5-2 sui cambi di gioco eravamo in difficoltà, nella ripresa siamo migliorati come posizionamento".



PROPOSITI - "Dopo traguardi impensabili, ora voglio solo la salvezza. Con questi ragazzi e la società possiamo farcela, la nostra Serie A non deve essere di passaggio".