Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa in vista del match col Napoli: "Ancelotti ha saputo proseguire il lavoro di Sarri pur portando idee nuove. Hanno armi sia nel gioco, sia nelle qualità individuali. Qualche situazione da valutare c’è. Missiroli non sarà convocato per via dell’infortunio alla coscia e abbiamo anche due diffidati, Kurtic e Petagna. Floccari? Stiamo valutando in tutti i reparti, perché anche Sergio bisogna dosarlo: tre partite di fila non se le può permettere. Lazzari ha avuto l’influenza ma sta bene".