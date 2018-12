Così Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Chievo di oggi: “C’è solo da fare i complimenti ai ragazzi, che hanno fatto la partita che dovevano fare contro un Chievo che veniva da pareggi importanti come quelli contro Lazio e Napoli. Abbiamo rischiato solo una volta su una ripartenza da nostra palla inattiva, creando poi i presupposti per vincere. È mancato solo il gol, ma sotto tutti gli altri punti di vista la squadra ha fatto il massimo e se continueremo cosi arriveranno i tre punti. Non ho rimpianti, i ragazzi hanno dato quello che in questo momento possono dare".