L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ha parlato della sfida contro il Milan, in programma domani: "Indipendentemente dal momento, conosciamo la qualità, la forza e la storia del Milan. Servirà una prestazione sopra le righe, sarà importante l'atteggiamento, la mentalità e il desiderio di fare punti che metteremo in campo. Proveremo a fare la partita, come nelle gare precedenti. Molto però dipenderà anche dall'avversario".