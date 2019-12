Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Torino: "Devo dare merito ai ragazzi, l'avevo detto che avremmo fatto risultato oggi. Ci sono successe tante cose non positive, tra infortuni e altro, ho visto come ci siamo allenati e il desiderio di tutti di uscire da questa situazione. Abbiamo fatto una bella prestazione sotto tutti i punti di vista, nonostante le tante assenze. La prova è stata importante contro una buona formazione come il Torino. Questo risultato ci deve dare fiducia e consapevolezza, la Spal deve avere questo spirito per raggiungere l'obiettivo. Con questa voglia e queste idee, con le qualità che abbiamo, possiamo giocarci il nostro obiettivo fino alla fine. Normale quando non ci sono i risultati che io sia stato messo in discussione. Crediamo alla salvezza, nonostante infortuni e mancanze. Dobbiamo rientrare il 28 con la giusta testa per ripartire. La squadra comunque si stava esprimendo bene, oggi alla prima azione siamo andati sotto".