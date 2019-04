Tempo di conferenza stampa per Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, per presentare l'importantissimo match in chiave salvezza di domani alle ore 15, che vedrà affrontarsi allo stadio Paolo Mazza, Spal e Genoa.



Queste le parole del tecnico ferrarese:" Ci teniamo a fare una buona partita contro una squadra che ha obiettivi importanti, per dare continuità agli ultimi risultati. Ho visto un po' troppo entusiasmo all'interno della squadra, ma dobbiamo tenere i piedi per terra perchè l'obiettivo non è ancora raggiunto e dobbiamo continuare a migliorarci e a fare punti che ci diano la certezza della salvezza. Pensano possano bastare 37-38 punti. Fares? In linea di massima è recuperato, vedremo domani. I convocati in nazionale? E' normale che per un allenatore è una soddisfazione enorme perchè vuol dire che abbiamo fatto bene. Il Genoa? Sarà una partita tirata, verranno a fare la loro prestazione. Hanno un grande allenatore che ha allenato anche la Nazionale ed una grande tradizione, di certo non era programmata all'inizio per la zona salvezza. La partita con l'Empoli, al di là del risultato ha dimostrato che il gruppo è cresciuto ed ha dei valori. Noi non guarderemo all'Empoli e al Bologna, ma solo al Genoa. Dovremo affrontare anche le prossime partite con il giusto atteggiamento per dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi ed alla società. Se resto? Mi piacerebbe, ma bisogna sedersi e quando deciderà la società ci parleremo.