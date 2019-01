Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla in vista della sfida contro il Parma: "Conosciamo le caratteristiche del Parma, ottima difesa e velocissime ripartenze. Sfruttano sempre le qualità dei giocatori d'attacco. Per riuscire a conquistare un importantissimo risultato sarà fondamentale concedere poco o nulla a queste situazioni. Vogliamo giocare con intensità, determinazione e identità di gioco per dare continuità alle ultime positive prestazioni. L'aspetto mentale sarà fondamentale. Quotidianamente lavoriamo per migliorarla, in modo da essere sempre dentro la partita dal primo al 90".