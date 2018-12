Leonardo Semplici, allenatore della Spal, analizza a Rai Sport il ko in Coppa Italia contro la Sampdoria: "Dispiace perché abbiamo disputato una buona partita contro una squadra forte, nonostante molti dei giocatori mandati in campo avessero pochi minuti nelle gambe. Abbiamo commesso diversi errori, in particolare subendo il primo gol allo scadere della prima frazione di gioco. Peccato per l'eliminazione, ora testa all'obiettivo principale che è la salvezza: il gruppo ha qualità e sono fiducioso. La Sampdoria ha sfruttato bene gli episodi a differenza nostra. L'errore di Milinkovic-Savic? Ha poche presenze in A, peccato perché in campionato ha giocato bene quando l'ho impiegato. Stasera ha sbagliato e quando sbaglia un portiere lo vedono tutti, ma abbiamo fallito anche l'occasione del 2-0 e sbagliamo anche noi allenatori".