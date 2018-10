Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto a Sky Sport dopo il successo in casa della Roma: "Abbiamo fatto davvero una bella partita, di grande personalità anche oggi. Non era semplice all'Olimpico contro una grande Roma, non siamo partiti benissimo e non riuscivamo a fare le uscite. Siamo passati al 4-4-2 e ci ha dato più punti di riferimento. Complimenti ai ragazzi, perché fare tre punti qua è una cosa straordinaria. Oggi ho fatto diversi cambi, ma anche cambiando cinque giocatori siamo riusciti ugualmente a fare la partita che avevamo preparato, una prestazione bella e tre punti di vitale importanza. Venire a Roma e fare solo fase difensiva era impensabile, questa è la via del crescere e di arrivare all'obiettivo salvezza".