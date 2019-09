L'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha parlato in vista del match contro la Lazio: "Questa è una società seria e la possibilità di lavorare con lo stesso allenatore da più anni ci dà dei punti di vantaggio sulle concorrenti, così come l'unità di intenti che abbiamo dimostrato in queste stagioni. Noi ce la metteremo tutta, l'obiettivo sappiamo qual è”.



Sulla formazione: “Se Berisha non ci sarà, spazio a Letica. Lo valuteremo Sicuramente alcune scelte dipenderanno dagli impegni nazionali e dalle condizioni fisiche. Potrebbe essere la domenica di Murgia, è un giocatore importante per noi. Paloschi è un giocatore importante, così come Moncini scalpita per poter giocare. La coppia Di Francesco-Petagna potrebbe essere un'eventualità”.