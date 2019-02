Leonardo Semplici migliora in ospedale e ieri pomeriggio ha visto in tv la partita pareggiata dalla sua squadra sul campo del Sassuolo. L'allenatore della Spal dovrebbe fare ritorno a casa a breve e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare in panchina in occasione della trasferta sfida con l'Inter a San Siro.