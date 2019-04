Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio con il Genoa: "Non abbiamo fatto bene come in altre circostanze, ma di fronte c'era un Genoa che voleva i tre punti. Una vittoria oggi avrebbe chiuso il nostro campionato sotto l'aspetto dell'obiettivo, ma vedendo la classifica fa piacere essere lì. Siamo cresciuti, i ragazzi oggi hanno messo in campo tutte le loro qualità. Petagna direttamente negli spogliatoi? Aveva il treno per la Nazionale (sorride, ndr). Futuro? Sono concentrato sul nostro obiettivo finale, ho un altro anno di contratto e sono riconoscente a questa società: abbiamo fatto un cammino straordinario, ci siederemo a un tavolo e parleremo, se le idee saranno le stesse andremo avanti senza problemi, dipenderà molto anche dagli obiettivi della società. Dopo anni così, è chiaro che anche la piazza chieda qualcosa in più. Qualcosa andrà migliorato nella rosa, dopo tanti anni c'è grande continuità ma c'è anche voglia e desiderio di migliorarsi, almeno da parte mia. Chi fa questo mestiere deve essere ambizioso, puntare sempre avanti e magari sognare. So di essere uno sconosciuto da calciatore, ma da allenatore mi sono conquistato tutto sul campo".