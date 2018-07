Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Sky Sport: 'Mercato? Noi allenatori vogliamo sempre qualcosa di più ma abbiamo fatto le cose giuste secondo il nostro budget, mancano due o tre giocatori ma abbiamo aggiunto esperienza e fisicità. Grassi? È un giocatore importante che si è rilanciato da noi. Ci piacerebbe riaverlo ma in questo momento ci sono delle difficoltà. Vedremo alla fine del mercato come sarà andata. Le caratteristiche di Petagna sono diverse da quelle che avevamo già, mi aspetto tanto sotto l'aspetto tecnico e della fisicità, e anche da quello dell'esperienza, nonostante sia un classe 1995. Ha giocato campionati importanti e con lui cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi. Cristiano Ronaldo? Ci voleva, rilancerà il campionato che negli ultimi anni aveva raggiunto un livello minore. Sarà importante per tutto il movimento italiano".