Così Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa in vista di Spal-Frosinone: “I punti e la classifica dicono che siamo favoriti però sappiamo le difficoltà che presenta questa partita importante. Bisogna dare seguito alle ultime prestazioni ben sapendo di affrontare comunque una squadra di serie A”.



LAZZARI - “Noi proviamo continuamente la difesa a quattro dove lui fa il terzino, ma interpreta bene anche il ruolo di quarto a centrocampo. Dopo la sua crescita esponenziale ha le qualità per coprire egregiamente tutta la fascia perché è bravo anche in fase difensiva”.



FORMAZIONE - “Domenica potremo variare anche a gara in corso avendo la squadra una maggiore capacità di interpretare le gare adesso. Sotto l’aspetto psicologico sarà una partita insidiosa perché tutti ci danno per vincenti, ci aspettano molte insidie e sta a noi metterci la nostra voglia per fare una bella gara in casa. Non è una partita da ‘dentro o fuori’, ma è importante come tutte le altre. Non va sottovalutato l’impegno e va dimostrato ancora una volta di aver acquisito la giusta mentalità per puntare alla salvezza”.