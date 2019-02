Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato a DAZN della sconfitta contro la Fiorentina: "Non era mai successo che dopo un gol venisse richiamata la VAR. Dispiace perché la squadra aveva fatto una buona gara contro una Fiorentina forte. L'episodio poi ha innervosito i ragazzi e non bisognava finirla in quella maniera, anche se non è facile mantenere la calma. Comunque noi non abbiamo mai fatto polemiche e andiamo avanti per la nostra strada, ma credo che qualche problemino ci sia e gli addetti devono lavorarci".