Seppur a ranghi ridotti, la Spal ha iniziato oggi la preparazione della prossima partita di campionato contro il Cagliari. Ancora assenti Berisha e Jankovic, impegnati in nazionale, mentre sono rientrati Kurtic e Reca, che hanno però svolto lavoro di scarico. Di Francesco procede verso il pieno recupero, mentre le cattive notizie arrivano da Vicari, che oggi non si è allenato per un problema fisico.