La Spal va su Cigarini (Cagliari) per rinforzare il centrocampo (ma deve uscire Viviani), in uscita c’è invece Djourou che ha delle offerte in Svizzera (la più importante dal Basilea). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Frosinone aspetta il via libera dalla Spal per chiudere per Schiattarella e pensa all'attaccante argentino Facundo Ferreyra del Benfica. No del Cagliari al Sassuolo per Romagna, ai sardi andrà invece il neroverde Peluso in settimana.