La Spal per la fascia pensa a Rispoli (in scadenza di contratto col Palermo, dove Nestorovski è sul mercato). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i ferraresi vogliono riscattare Bonifazi dal Torino che riflette sul controriscatto. Sondato il terreno per Saponara (Fiorentina): c’è anche il Lecce, che per la porta vuole Dragowski (Fiorentina), in difesa sonda Tonelli (Napoli) e in attacco punta Farias (Cagliari).