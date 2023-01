Salvatore Esposito riparte dallo Spezia ma non si è lasciato in buoni termini con la Spal. Il presidente dei ferraresi, Joe Tacopina, ha spiegato a Il Resto del Carlino: 'Esposito si è comportato molto male con noi. Pur essendo il nostro capitano, a un certo punto si è messo in testa di voler andare in Serie A a tutti i costi. Al punto che, nel mese di dicembre, prima e dopo le feste natalizie, ha disertato quattro allenamenti chiedendo il permesso di restare a Napoli. Non ci potevamo permettere atteggiamenti simili da un capitano. Per questo il mister aveva deciso di togliergli la fascia. Alla fine abbiamo ottenuto i quattro milioni di euro circa che chiedevamo. Ma non era detto che la sua nuova società pagasse questa somma. Visto che la trattativa in quei momenti non era ancora cosa certa, qualora non si fosse concretizzata avremmo messo il ragazzo in tribuna per il resto del contratto, due anni e mezzo. Certi suoi atteggiamenti hanno anche alterato l’equilibrio dello spogliatoio. Adesso lo sostituiremo al meglio. La squadra è già buona, ma ha reso meno del dovuto. Lupo sta lavorando attivamente per sostituirlo".