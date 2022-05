Joe Tacopina, presidente della Spal, ha parlato così nella presentazione del nuovo direttore sportivo Fabio Lupo: "Sono molto carico per il prossimo campionato, Lupo ci deve portare a livelli differenti. Ho tanta fiducia il lui, così tanta che avrei voluto con me anche se fossi stato alla Juventus: so che ha una visione, e quando l’ho saputo disponibile ho pensato che mi avrebbe aiutato”.