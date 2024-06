SPAL, Tacopina presenta il piano per il riscatto: "Da oggi nessuna paura. Chi non darà il massimo, andrà fuori rosa"

Getty Images

Penalizzazione, inibizione, contestazioni, manon molla la SPAL: “Tutte le scelte della parte sportiva spetteranno a Paolo Danzé (nuovo ds, ndr) e anche l'idea di prendere Dossena come allenatore è arrivata da lui stesso. Dossena mi sembra avere le caratteristiche che ci servono. Uno che lavora duro e chiede moltissimo ai suoi giocatori.”. Il presidente della SPAL Joe Tacopina, nel corso di una lunga conferenza stampa, ha annunciato il nome del tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione al posto di Domenico Di Carlo che non è stato confermato. Sarà infatti Andrea Dossena il nuovo tecnico del club di Ferrara.

Il numero uno degli estensi ha poi fatto il punto sulla sua gestione, molto criticata dai tifosi: “. - riporta Lospallino.com - Abbiamo capito che ci serviva un cambiamento prima di tutto nelle persone a capo della società per dare nuova energia al progetto. Abbiamo fatto errori nella selezione di chi ha lavorato qui prima. Accetto totalmente la responsabilità di questi errori, ma io non ho intenzione di mollare.. Questo club merita di più, i tifosi, la città meritano di più e voglio che arrivino delle soddisfazioni. Non sarò mai soddisfatto della mediocrità”.

Spazio poi al nuovo corso con cambiamenti anche in dirigenza con gli arrivi di Luca Carra come direttore generale e Paolo Danzè come direttore sportivo: “Carra è il nuovo dg e sarà operativo dall'1 luglio. Lo conosco grazie a Dante Scibilia ed è un manager di successo che ha lavorato per società importanti. Ha tutte le credenziali e l'esperienza per guidarci verso un nuovo percorso.. Dopo i continui avvicendamenti del passato abbiamo inserito Paolo Danzè e penso sia un professionista ideale per sviluppare questo proposito.Passando del tempo con lui ho compreso quanto sia profonda la sua familiarità con le dinamiche della Serie C”.

Infine, Tacopina ha evidenziato una promessa per il futuro: "L'unica promessa che mi sento di fare è che la SPAL di quest'anno darà il 100%, lotterà e uscirà sempre dal campo dopo aver dato tutto.".