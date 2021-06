Il futuro di Nenad Tomovic alla SPAL appare in bilico vista la volontà della società estense di abbassare il monte ingaggi e contenere i costi. Il serbo classe '87 potrebbe anche restare in Emilia, ma solo con un ingaggio ridimensionato rispetto a quello attuale. Se non si dovesse trovare un accordo però l'addio sarebbe scontato. Lo scrive PianetaSerieB.it.