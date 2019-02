Spal-Torino di ieri pomeriggio non è stata solamente una partita di calcio, ma è stata anche l'occasione per i dirigenti delle due squadre di incontrarsi e di portare avanti una trattativa che il club granata vorrebbe chiudere in tempi brevi per non essere poi superata dalla concorrenza: quella del trasferimento sotto la Mole di Manuel Lazzari.



Il terzino destro è da tempo nel mirino del Torino ma il presidente Urbano Cairo, finora, non è mai riuscito a convincere la Spal a cedere il giocatore. Lazzari è seguito anche da Inter e Napoli, società con maggiori disponibilità economiche rispetto ai granata, per questo motivo Cairo vorrebbe arrivare al più presto a un accordo con la Spal.