La Nuova Ferrara parla del mercato in uscita in casa SPAL. Sarebbero, infatti, tre i gioielli in uscita dalla squadra di Semplici, cioè di Manuel Lazzari, Mohamed Fares ed Andrea Petagna. Il primo sarebbe valutato da Torino e Napoli ed ha una valutazione di 20 milioni di euro, l'esterno mancino interessa all'estero, ma anche in Serie A, soprattutto a Roma, Milan, Napoli, Lazio ed Atalanta, mentre per il centravanti ex Milan ci sarà il riscatto dalla Dea in caso di salvezza e si registra l'interesse del Torino.