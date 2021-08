La Spal ha diramato un comunicato ufficiale sulla cessione della società: "L’avvocato Joe Tacopina e l’ingegner Simone Colombarini con riferimento al trasferimento delle partecipazioni di S.P.A.L srl informano che in base agli accordi assunti in data 16 luglio 2021, il closing avverrà entro il 15 agosto 2021.



Attualmente sono in corso di finalizzazione i testi degli accordi funzionali al closing".