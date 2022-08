SPAL comunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo col centrocampista Marco Mancosu. Arrivato nell’agosto 2021, Mancosu in biancazzurro ha totalizzato 36 presenze segnando 6 reti. Con l'addio al club estense per l'ex Lecce si aprono ufficialmente le porte per il suo sbarco al Brescia.