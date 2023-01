In Serie B lacon un contratto fino al 30 giugno 2024.Classe 1990, di nazionalità greca, Fetfatzidis è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Olympiakos, squadra con cui nell’ottobre 2009 ha anche esordito nella Souper Ligka Ellada, il massimo campionato ellenico. Con la squadra del Pireo ha disputato quattro stagioni consecutive, durante le quali ha messo insieme 55 presenze e 8 reti, conquistando tre campionati e due coppe nazionali ed esordendo sia in Champions League che in Europa League.Nel 2013/2014 si trasferisce al Genoa, chiudendo il suo primo anno in Serie A con 31 presenze e 2 gol, entrambi decisivi per le vittorie della formazione rossoblù contro Lazio e Roma.Dopo l’esperienza al ChievoVerona nella seconda parte della stagione 2014/2015, nell’estate seguente si trasferisce al club dell’Al-Ahli militante nel massimo campionato arabo, la Saudi First Division. Gioca nella squadra della città di Gedda per tre anni, collezionando 68 apparizioni e 15 reti.Nel 2018/2019 torna a vestire la maglia dell’Olympiakos, mentre nella seconda parte di campionato passa all’Aris Salonicco raccogliendo complessivamente 56 presenze e 7 gol nell’esperienza con la maglia giallonera tra Souper Ligka Ellada ed Europa League.All’inizio della stagione 2020/2021 si trasferisce all’Al Khor Sports Club, squadra della Stars League qatariota, con la quale in due stagioni ha messo insieme 45 presenze e 13 reti, mentre nella prima parte dell’attuale stagione sportiva ha giocato tra le fila dell’Al-Sailiya Sports Club, sempre nel massimo campionato del Qatar.Fetfatzidis è, inoltre, sceso in campo in 27 partite con la maglia della nazionale greca, segnando anche 3 gol. Nel 2014 ha fatto parte della selezione ellenica che ha partecipato ai Mondiali disputatisi in Brasile, scendendo in campo nelle prime due partite giocate dalla Grecia contro Giappone e Colombia.In biancazzurro indosserà la maglia numero 11.