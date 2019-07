S.P.A.L. srl comunica di aver affidato la guida tecnica della Primavera a Luca Fiasconi.



L’allenatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2020.



Reduce dall’esperienza biennale come vice allenatore della Pistoiese, ha iniziato la carriera in panchina nel 2013/2014 con la Berretti del Tuttocuoio, guidando anche la Prima squadra dei neroverdi in Lega Pro nei campionati 2015/2016 e 2016/2017.



Alla S.P.A.L. Fiasconi sarà affiancato dal vice Alberto Nardi.



La società ringrazia Marcello Cottafava per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni come allenatore della Primavera e precedentemente dell’Under 17, e per il prezioso contributo offerto al club negli anni da calciatore.



S.P.A.L. ringrazia inoltre Michele Coppola, vice allenatore della Primavera nelle ultime due stagioni.