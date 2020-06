Laha un nuovo direttore sportivo: èl'erede di Vagnati. Il comunicato del club ferrarese:SPAL srl comunica di aver affidato il ruolo di responsabile dell’area tecnica della prima squadra biancazzurra a Giorgio Zamuner.Il neo responsabile dell’area tecnica spallina ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione di un anno.Nato il 18 novembre 1964 a San Donà di Piave, Zamuner ritorna in biancazzurro dopo l’esperienza come giocatore all’inizio degli anni ‘90.Centrocampista centrale dalle spiccate doti offensive e dalla potente conclusione, soprattutto su calcio di punizione, è stato protagonista della cavalcata guidata da mister GB Fabbri che ha portato la SPAL in Serie B nella stagione 1991-1992 con 31 presenze e 9 reti.Dopo una parentesi ad Empoli nell’annata successiva, è rientrato in biancazzurro nelle due successive stagioni di C1, collezionando altre 63 presenze con 13 goal all’attivo.Al termine della carriera di giocatore, è rimasto nell’ambiente prima come agente di calciatori e poi con direttore sportivo, abilitazione conseguita nel dicembre 2018 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.In precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area tecnica a Pordenone e Padova.Bentornato GIORGIO!