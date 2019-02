Come si legge sul sito della Spal, programma differenziato in palestra per Manuel Lazzari a causa della distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata nel corso della gara di domenica scorsa contro la Fiorentina.Il giocatore non sarà disponibile per la gara con il Sassuolo e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.