Niente ripresa degli allenamenti per la Spal: nonostante l'Emilia Romagna abbia aperto alla possibilità di allenamenti individuali, il club di Ferrara preferisce aspettare. In serata la nota del club spallino: "SPAL srl comunica che relativamente all’ordinanza emessa dalla presidenza regionale dell’Emilia-Romagna di giovedì 30 aprile l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive".