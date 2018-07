Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2021.



Il Torino FC comunica altresì di aver ceduto alla Spal, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazioni sportive del portiere. A nome della Società il Presidente Urbano Cairo rivolge a Vanja un caloroso in bocca al lupo per questa nuova esperienza con l'augurio di mostrare tutte le sue grandi qualità.