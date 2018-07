SPAL 2013 srl ha acquisito in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dalla società Hellas Verona le prestazioni sportive del centrocampista Mattia Valoti.

Classe 1993, Valoti è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di indossare le maglie di Albinoleffe in C1, Pescara e Livorno in B, Hellas Verona in Serie B e nell’ultimo campionato di Serie A, nel quale ha collezionato 26 presenze e 3 reti.

Mattia è figlio di Aladino Valoti, ex centrocampista biancazzurro a Ferrara nel campionato di Serie C1 del 1987-88: 31 presenze e tre reti segnate.