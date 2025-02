Simone Gervasio

Spal, ultras irrompono nel centro sportivo: lancio di petardi e sbarre metalliche, giocatori minacciati

un' ora fa



Grande tensione a Ferrara dove nel primo pomeriggio di sabato 15 febbraio un gruppo di circa cinquanta ultras, con il volto coperto, ha fatto irruzione nel centro sportivo della SPAL.



La squadra era impegnata nell’allenamento di rifinitura in vista del match contro il Rimini che si giocherà domenica 16 febbraio alle 17:30 allo stadio "Mazza". I tifosi sono arrivati intorno alle 15:10, hanno forzato l’ingresso e fatto esplodere due petardi in un campo sul quale si stavano allenando alcuni ragazzi delle giovanili.



Da qui il gruppo di tifosi si è diretto al campo dove era presente la prima squadra della SPAL: sono stati lanciati oggetti e sbarre metalliche. Non si registrano feriti nel tentativo di aggressione ai calciatori. L’assalto è durato circa dieci minuti e ha creato, comprensibilmente il panico tra quanti erano presenti al centro in quei concitati attimi. A riportare la notizia è stato il sito Estense.-com. La SPAL si trova al 17esimo posto del Girone B della Serie C con 24 punti in 26 gare.