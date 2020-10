Dopo il pessimo inizio di stagione la Spal del tecnico Pasquale Marino sta provando a raddrizzare la sua stagione pescando dal mercato degli svincolati. Come riporta Nicolò Schira il nome nuovo sul taccuino dei dirigenti spallini è l’attaccante classe ’92 Jerry Mbacogu.



Il giocatore dopo una non esaltante esperienza in Croazia è attualmente svincolato e potrebbe tornare in Italia in una categoria che conosce bene come la B, in una piazza ambiziosa come Ferrara.