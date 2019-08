A margine della presentazione di Di Francesco, il ds della Spal Davide Vagnati parla anche di Kevin Bonifazi, obiettivo per la difesa: "Ne abbiamo parlato ultimamente, in questo momento il Torino sta valutando tante situazioni, ma la questione prioritaria è che al momento loro hanno due difensori fuori. In questo momento il calciatore non è a disposizione di un trasferimento. Eventualmente si deve aver pazienza o valutare qualcosa di diverso. Se un domani i granata decidessero di tenerlo, non possiamo permetterci di farci trovare impreparati".