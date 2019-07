Come riporta Brescia Oggi, il Brescia, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, ha messo nel mirino Mirko Valdifiori, in uscita dalla Spal. La trattativa per il giocatore, classe 1986, è bloccata dai pessimi rapporti tra il patron delle Rondinelle Massimo Cellino ed l’agente del giocatore Mario Giuffredi. Si cerca di ricucire lo strappo ma, al momento, l’affare è in salita.