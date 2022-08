Il tecnico della Spal Roberto Venturato è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della seconda sfida del campionato contro l'Ascoli: "Le aspettative da parte di tutti erano sicuramente diverse, avremmo voluto iniziare il campionato con un piglio diverso e una capacità maggiore di ricercare il risultato, anche se abbiamo cercato di fare questo nell'arco della gara: peccato aver commesso ingenuità gravi mai commesse prima, che ci hanno portato a perdere la partita. Dobbiamo però capire che ogni gara ora è fondamentale, dobbiamo viverla con un'interpretazione diversa, standoci dal 1' al 95'. Però il lavoro settimanale è fatto da persone che hanno sempre voglia di fare e sono sempre a disposizione, su questo aspetto siamo sulla strada giusta, ora pensiamo all'Ascoli, una delle formazioni più attrezzate di questo campionato, come la Ternana: ha entusiasmo e una carica importante, per noi non sarà facile ma dobbiamo focalizzarci sull'interpretazione".