Sono da poco ufficiali le scelte di Leonardo Semplici e Ivan Juric per l'amichevole in programma alle 18.00 tra Spal e Verona:



SPAL: Berisha, Cionek, Dos Santos, Missiroli, Vicari, Strefezza, D'Alessandro, Valdifiori, Petagna, Valoti, Moncini. A disp.: Thiam, Meneghetti, Farcas, Cannistra, Vaisanen, Murgia, Eklu, Paloschi, Jankovic, Floccari, Dickmann, Di Francesco. All.: Semplici.



HELLAS VERONA: Silvestri, Rrahmani, Vitale, Henderson, Faraoni, Badu, Veloso, Di Carmine, Kumbulla, Tupta, Empereur. A disp.: Radunovic, Berardi, Marrone, Ragusa, Pazzini, Lee, Crescenzi, Zaccagni, Di Gaudio, Danzi, Dawidowicz, Almici. All.: Juric.