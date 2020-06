Giorgio Zamuner si presenta in conferenza stampa come nuovo ds della Spal: "Ringrazio la società per l'opportunità concessami. Vengo a sostituire una persona davvero in gamba che ha fatto un ottimo lavoro, affronto questa esperienza con entusiasmo e voglia di fare bene. Mi sento di tornare a casa. Porterò persone di fiducia ed esperte, ne discuterò a breve con la società. Preferisco il mercato interno rispetto a quello estero, Ferrara ha fascino ed è un ambiente giusto per far crescere giovani forti. Giocatori in scadenza? Prima otteniamo un risultato importante e a tempo debito ragioneremo: se ci salveremo, ridiscuteremo altre situazioni. Priorità operative? Conoscere lo spogliatoio e l'allenatore, trasmettendo le mie convinzioni. Nel prossimo periodo ragioneremo su scenari futuri, qualche indicazione l'ho già avuta e mi muoverò in quella direzione discutendo con tutte le componenti tecniche, ma ora è prematuro".