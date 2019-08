La stagione è ripartita con una beffa che fa male al morale, perché la Spal vista nel primo tempo meritava molto di più degli zero punti che ha portato a casa alla fine. Semplici ha fatto il solito magistrale lavoro, dando una quadratura a un gruppo nuovo che in estate è stato privato, da mercato e infortuni, di quasi tutti i suoi leader. Però la squadra sembra esserci davvero, ancora una volta. Nonostante la sconfitta, quindi, sono buone le indicazioni arrivati dalla prima di un campionato che si preannuncia estremamente complesso.



Non bisogna dimenticare, poi, che l'Atalanta è uno degli avversari peggiori per una squadra come la Spal. La Dea, infatti, ha abituato a grande fisicità, corsa e, soprattutto, rimonte straordinarie fin dalla prima stagione. E per una Spal abituata a giocare con il cervello la furia nerazzurra sarà sempre difficile da gestire. Bisogna poi registrare come a cambiare la partita sia stato Luis Muriel, entrato nel secondo tempo e capace di ribaltare le gerarchie del match con un paio di giocate da campione assoluto.



E forse proprio questo manca alla Spal, un giocatore alla Muriel da poter inserire a partita in corso per cambiare gli esiti di una partita. E' chiaro che il colombiano è attualmente un giocatore fuori portata per la Spal, ma la sensazione è che le rotazioni a disposizione di Semplici siano troppo risicate per affrontare una stagione così lunga. Il mercato, quindi, deve dare una grossa mano in quest'ultima settimana. Con un giocatore alla Muriel: quello che ieri è mancato alla Spal per portare a casa i primi tre punti dell'anno. E' arrivato il momento di fare mercato sul serio per completare la rosa e dare un segnale all'intero campionato.