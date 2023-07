L'ormai ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato durante la cerimonia della 25ª edizione del Premio Sportilia. Queste le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di SportMediaset:



Il Napoli di Garcia.

"La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come quella del Napoli e una città innamorata come Napoli. Compito difficile quello di Garcia? Se vogliamo bene al Napoli dobbiamo lasciarli lavorare con tranquillità. Garcia ha fatto esperienza da tutte le parti, per cui ci sono tutte le caselle, tutte le possibilità per ripetersi un'altra volta".



De Laurentiis trova qualcuno che spende 200 milioni per Osimhen?

"Non lo so ma se si va dietro al valore di Osimhen non si sa se bastano 200 milioni".