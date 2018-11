L'allenatore dell'Interha parlato a Sky Sport da Coverciano, a margine della consegna per la Panchina d'oro: "È chiaro che c’è dispiacere per il ko di Bergamo, perché in questo filotto di partite avevamo abituato i tifosi a un altro tipo di comportamento.. Quindi dobbiamo andare a impegnarci ancora di più.. Ma c’è anche da considerare l’emotività e il dispendio della partita di Champions giocata martedì con il Barcellona: ha pesato per noi così come per loro, che non hanno offerto una prestazione di qualità".Su: "Se in questo momento, per quello che ha fatto, tutti i tifosi interisti si sono sentiti chiamati in causa o hanno partecipato a questo gesto, significa veramente che i contratti ti fanno essere di quella squadra per la lunghezza dei contratti stessi, ma sono le vittorie e i successi che ti permettono di entrare dentro la storia. Quello che faremo si vedrà in fondo, ma quello che stiamo facendo ora ha già un valore.Cercheremo di migliorare ancora il percorso e di dare ai tifosi una squadra solida e riconoscibile., prima con Sarri e anche quest’anno. Non dimentichiamo cheQuindi si tratta di squadre con una forza a livello strutturale e caratteriale completa".