Una cena nel pieno centro di Milano per analizzare il complicato momento dell'Inter e fare il punto sulle trattative che terranno banco da qui alla serata del 31, quando si chiuderà ufficialmente la sessione invernale. Luciano Spalletti, insieme ai due amministratori delegati Antonello e Marotta e al ds Ausilio, si stanno incontrando per fare il riepilogo sui fronti più caldi di queste ultime ore, a partire dalla posizione degli "scontenti", ossia quei giocatori che hanno manifestato il desiderio di giocare di più o di cambiare squadra. Il caso Perisic, insieme alle posizioni di Miranda e Candreva, sono in tal senso le situazioni da tenere maggiormente sotto osservazione.



NON SOLO CESSIONI - Altrettanto importanti sono i possibili sviluppi in entrata, con Yannick Carrasco che rimane il candidato più forte a immettere forze fresche sulle corsie laterali e che potrebbe rientrare in un'operazione di scambio con lo stesso Candreva, destinato al Dalian Yifang. Per quanto concerne invece Rodrigo de Paul dell'Udinese, tutto dipenderà dall'arrivo o meno di un'offerta all'altezza per Perisic, per cui l'Inter non concede sconti all'Arsenal imponendo l'acquisto a titolo definitivo; se il croato alla fine del mercato avrà trovato la propria sistemazione, non è da escludere che i nerazzurri provino ad anticipare l'arrivo dell'argentino, già prenotato per la prossima estate. Così come non possono essere scartati movimenti relativi al reparto difensivo, a maggior ragione se i primi sondaggi del Monaco per acquistare Miranda portassero a qualcosa di più concreto.